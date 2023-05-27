أزمة المياه تنهي الزراعة وتقطع أرزاق الفلاحين في محافظة عراقية

شفق نيوز/ أصدرت وزارة الموارد المائية العراقية، يوم السبت، أمراً بإلغاء الخط الزراعية الصيفية في ذي قار وألزمت فلاحي المحافظة برفع مضخات المياه من على الأنهر.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "استناداً لتوجيهات وزارة الموارد المائية، تدعو مديرية الموارد المائية في ذي قار الفلاحين والمزارعين في المحافظة كافة، إلى رفع المضخات المجازة وغير المجازة، على عموديّ نهريّ الغراف والفرات والجداول الرئيسية، وإيقافها نظراً لظروف الشحة المائية".

وأشارت إلى "عدم إقرار خطة زراعية للموسم الصيفي الحالي حتى الآن، ويستثنى من ذلك المضخات المنصوبة عليها محطات الإسالة وسيكون العمل بنظام المراشنة لإسبوعين بدلاً من إسبوع واحد".

وحذرت الوزارة "ستباشر ملاكات المديرية وبمساندة قيادة عمليات سومر خلال الايام المقبلة، بحملة لرفع تلك المضخات، ومصادرة المضخات التي لا يتلزم أصحابها بتلك التعليمات والتوجيهات".

ويعاني العراق منذ سنوات من أزمة مياه حادة بلغت ذروتها في السنوات الثلاث الأخيرة وتفاقمت بشكل خطير خلال العام الحالي حيث انخفضت مناسيب المياه في الأنهر والسدود المائية إلى مستويات غير مسبوقة.