أزمة المياه تصل سجن البصرة والنزلاء يطلقون نداء استغاثة

شفق نيوز - البصرة

أطلق عدد من النزلاء في سجن البصرة المركزي، يوم الأربعاء، نداء استغاثة بعد معاناتهم من عدم توفر المياه وخلو الخزانات بشكل تام، وقد استجابت الجهات الحكومية الى ندائهم بشكل عاجل، وسط تفاقم أزمة المياه في المحافظة.

وأفاد مصدر حكومي لوكالة شفق نيوز، بأن "نقص الماء في خزانات السجن أدى إلى شحة حادة في توفير المياه اللازمة للاستخدام البشري والشرب، ما زاد من معاناة السجناء، الأمر الذي استدعى تحركاً عاجلاً من الجهات المعنية".

وأضاف المصدر، أنه "بعد تلقي مناشدات، من داخل السجن تدخل ديوان محافظة البصرة لمتابعة الموضوع، حيث تواصل مع مديرية ماء البصرة لضمان توفير حصص مائية كافية في سجن البصرة المركزي".

وفي ذات السياق، أعلنت مديرية ماء البصرة، عن إرسال حوضيات محملة بكميات كافية من المياه إلى السجن، استجابة لمناشدات النزلاء، بهدف تخفيف معاناتهم اليومية وضمان تلبية احتياجاتهم الأساسية.

يشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وصل صباح اليوم الأربعاء، إلى محافظة البصرة على رأس وفد يضم عدداً من الوزراء والمستشارين، حيث عقد اجتماعا في ديوان محافظة البصرة لمتابعة الإجراءات الخاصة بمعالجة مشكلة شحة المياه في المحافظة.

وتقول مصادر في البصرة لوكالة شفق نيوز، إن تحرك السوداني إلى البصرة يأتي في إطار متابعة أزمة الملوحة وتلوث المياه التي تشهدها المحافظة، وسط تصاعد الشكاوى المحلية من تدهور نوعية مياه الشرب وتضرر الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية في عدد من الأقضية والنواحي.

وفي 29 حزيران الماضي ، أخبر محافظ البصرة أسعد العيداني، وكالة شفق نيوز، بقرب تنفيذ مشروع "تحلية مياه البحر" كحل استراتيجي لأزمة ملوحة المياه في المحافظة، مشيراً إلى أن قلة إمدادات نهر دجلة وانعدام مياه نهر الفرات، بالإضافة إلى صعود اللسان الملحي، تسببت بتفاقم المشكلة.