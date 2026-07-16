أزمة الكهرباء.. محتجون يقطعون الطرق بإطارات محترقة في الديوانية (فيديو)

شفق نيوز- الديوانية

أفاد مراسل وكالة شفق نيوز في محافظة الديوانية، يوم الخميس، بخروج تظاهرات احتجاجا على تردي تجهيز الطاقة الكهربائية.

وقال المراسل، إن اهالي حي النهضة وسط مدينة الديوانية قطعوا الشوارع بحرق الإطارات فيها، خلال احتجاجتهم التي انطلقت قبل قليل.

وفي سابق من اليوم الخميس، شهدت محافظة ذي قار، خروج عشرات المواطنين في تظاهرات غاضبة بمركز المحافظة وأطرافها، احتجاجاً على التراجع الحاد في تجهيز الطاقة الكهربائية.

وقال مراسلنا، إن الاحتجاجات اندلعت في حي "الفداء" وسط مدينة الناصرية، وقضاء "الفهود" شرقي المحافظة، مشيراً إلى أن المحتجين قاموا بقطع الطرق الحيوية باستخدام الإطارات المحترقة تعبيراً عن غضبهم من سوء الخدمات.