أزمة الكهرباء.. إعادة فتح طريق دولي وقطع آخر في ديالى

شفق نيوز/ اعلنت اللجنة التنسيقية لتظاهرات خانقين اعادة فتح طريق المنذرية – خانقين الدولي وانسحاب المتظاهرين، يوم الجمعة، بعد امهال الحكومة المحلية وادارة خانقين 10 ايام لمعالجة ازمة الكهرباء وماء الشرب بالمدينة، في وقت قطع فيه محتجون آخرون طريق المقدادية – بعقوبة بعد انقطاع الكهرباء بشكل تام ومعه ماء الشرب.

واكد ناشطون في اللجنة التنسيقية لتظاهرات خانقين لمراسل وكالة شفق نيوز انه، إعادة فتح الطريق الدولي المنذرية – خانقين امام الشاحنات والقوافل التجارية بعد اتفاق مع الادارة المحلية لخانقين على معالجة مشاكل الكهرباء والماء خلال 10 ايام.

وقالت اللجنة التنسيقية في بيان، "نحن متظاهرين سلميين خرجنا من أجل توفير الخدمات للمواطن الفقير وابسطها الكهرباء والماء، وبعد ذلك التعيينات".

وأضافت، "لدينا الكثير من الشباب والشابات من الخريجين لسنوات وهم في حال يرثى لها، وخانقين من المناطق التي تم غدرها من قبل محافظة ديالى لأنها أصبحت غير محسوبة لا على الحكومة الاتحادية ولا على اقليم كوردستان".

واكدت اللجنة ان "ابرز مطالب المتظاهرين اقالة قائممقام خانقين، وتوفير الكهرباء والماء ومنح خانقين استحقاقها من منفذ المنذرية وتوفير الوفود والبانزين في خانقين، وبناء محطة وقود حكومية جديدة بسبب الازمة الحالية والطلب على الوقود".

واضافت اللجنة، "لايوجد اي خدمات في مناطق عديدة في خانقين منها بانميل، بختياري، اركوازي، سيروان، الشعلة 7 نيسان، يوسف بك، ملك شاه، امام عباس".

وفي قضاء المقدادية شمال شرق بعقوبة قطع محتجون طريق المقدادية – بعقوبة احتجاجا على انقطاع الكهرباء وشح ماء الشرب، رغم ان ازمة الكهرباء عامة في البلاد بعد توقف تام لمحطات التوليد في عموم المحافظات بحسب قائممقام المقدادية وكالة حاتم التميمي لشفق نيوز.

وانقطع التيار الكهربائي بشكل تام عن محافظات العراق، الجمعة، جراء هجمات تعرضت لها أبراج الطاقة في عدة مناطق بالبلاد.

ورجح مصدر في وزارة الكهرباء لوكالة شفق نيوز، عودة التيار الكهربائي إلى وضعه الطبيعي في غضون 12 ساعة.