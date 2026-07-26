أزمة الكهرباء تربك استعدادات قضاء الهندية لاستقبال زائري الأربعين

شفق نيوز- كربلاء

مع بدء توافد الزائرين إلى محافظة كربلاء لإحياء مراسم زيارة الأربعين، تتزايد المخاوف في قضاء الهندية من تأثير أزمة الكهرباء على الخدمات المقدمة للمواكب والزائرين، في وقت يؤكد فيه مسؤولون محليون أن القضاء يستقبل أكثر من ألف موكب حسيني.

وقال النائب عن محافظة كربلاء ربيع الموسوي، إن "محافظة كربلاء ما تزال تعاني من ضعف كبير في تجهيز الطاقة الكهربائية، إذ لا تتجاوز ساعات التجهيز ساعة واحدة مقابل أربع ساعات انقطاع، رغم دخول المحافظة في ذروة الاستعدادات لزيارة الأربعين".

وأضاف الموسوي لوكالة شفق نيوز، أن "كمية الطاقة المجهزة للمحافظة تبلغ نحو 1200 ميغاواط، وهي لا تتناسب مع حجم الزائرين الذين بدأوا بالتوافد إلى كربلاء"، محملاً وزارة الكهرباء مسؤولية التقصير، ومطالباً بزيادة حصة المحافظة بشكل فوري.

وأكد الموسوي أن "كربلاء تستقبل سنوياً أكثر من 80 مليون زائر، ما يتطلب اعتماد خطة طوارئ دائمة لتجهيزها بالطاقة الكهربائية على مدار العام، وليس خلال الزيارات المليونية فقط"، مشيراً إلى أن هناك تحركاً نيابياً لمتابعة هذا الملف بعد انتهاء زيارة الأربعين.

وكان المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية أحمد جياد، أكد قبل أيام لوكالة شفق نيوز، أن الوزارة باشرت بتنفيذ إجراءات فنية واسعة ضمن خطة تأمين الطاقة خلال زيارة الأربعين، مؤكداً أن ملاكات الشركة العامة لنقل الطاقة في منطقة الفرات الأوسط تعمل على تعزيز قدرات الشبكة في محافظة كربلاء.

يشار إلى أن مجلس الوزراء العراقي قرر، الثلاثاء الماضي، تخصيص 52.5 مليار دينار لدعم خطة زيارة الأربعين واستئجار 2400 حافلة لنقل الزائرين، فضلاً عن تخويل شركة "سومو" باستيراد زيت الغاز لصالح وزارة الكهرباء، وذلك ضمن مساعي الحكومة لتدارك العجز وتأمين متطلبات الطاقة خلال الأيام المقبلة.

من جانبها، قالت رئيس لجنة المناسبات الدينية في مجلس محافظة كربلاء ماجدة العرداوي، إن "عدد المواكب الحسينية في قضاء الهندية يتجاوز ألف موكب، فيما يبلغ عددها في عموم محافظة كربلاء نحو 13 ألفاً و500 موكب".

وأضافت العرداوي لوكالة شفق نيوز، أن "المياه والثلج اللذين يوزعان على الزائرين يعتمدان بشكل كبير على تبرعات الأهالي، إذ تصل شاحنات المياه والثلج إلى القضاء ليتم توزيعها مجاناً على الزائرين".

وأعربت العرداوي عن أملها بتحسن تجهيز الكهرباء خلال الأيام المقبلة، مؤكدة أن استمرار الانقطاعات مع ارتفاع درجات الحرارة سيشكل أزمة حقيقية على الزائرين والمواكب، ولاسيما أن الزائر يحتاج إلى خدمات التبريد والمياه خلال مسيره.

ويحيي المسلمون الشيعة سنوياً الزيارة الأربعينية، التي تصادف مرور 40 يوماً على عاشوراء، إحياءً لذكرى مقتل الإمام الحسين بن علي وأهل بيته وأصحابه في واقعة الطف عام 61 للهجرة (680 ميلادية).

ويواجه أهالي قضاء الهندية في كربلاء تحديات متزايدة جراء أزمة الكهرباء، وهو ما يؤكده المواطن أبو علي الذي قال إن "أزمة الكهرباء أصبحت الهم الأول للمواطنين مع اقتراب زيارة الأربعين"، مبيناً أن الانقطاعات الطويلة تؤثر بشكل مباشر في عمل المواكب والخدمات المقدمة للزائرين.

وأضاف أبو علي لوكالة شفق نيوز، أن "المواكب تبذل جهوداً كبيرة لخدمة الزائرين، إلا أن نجاح الزيارة يحتاج إلى دعم حكومي حقيقي وتحسين تجهيز الكهرباء، بما يضمن تقديم الخدمات لملايين الوافدين إلى كربلاء، ولا سيما في قضاء الهندية الذي يمثل أحد أهم محاور سير الزائرين".