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أزمة الكهرباء تتفاعل بالعراق .. ووزير يذهب إلى محافظة لإمتصاص غضب السكان

Category: مجتـمع

Date: 2021-05-18T07:57:54+0000
أزمة الكهرباء تتفاعل بالعراق .. ووزير يذهب إلى محافظة لإمتصاص غضب السكان

شفق نيوز/ وصل وزير الكهرباء ماجد حنتوش صباح اليوم الثلاثاء إلى مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى، وفقا لما أفاد به مصدر في الحكومة المحلية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، أن الوزير عقد فور وصوله اجتماعا موسعا لمناقشة ملف منظومة الكهرباء وتحدياتها في ظل وجود نقص كبير في إمدادات الطاقة لبعض المناطق دفعات اهالي المقدادية ثاني أكبر مدن ديالى للخروج بتظاهرات وقطع طريق بعقوبة-خانقين الاستراتيجي.

وفي وقت سابق من صباح اليوم نظم العشرات من السكان في ديالى، تظاهرة قطعوا خلالها  طريقاً استراتيجياً بالمحافظة للمطالبة بتوفير الطاقة الكهربائية.

ويعاني العراق من أزمة نقص كهرباء مزمنة منذ عقود جراء الحصار والحروب المتتالية. ويحتج السكان منذ سنوات طويلة على الانقطاع المتكرر للكهرباء وخاصة في فصل الصيف، إذا تصل درجات الحرارات أحياناً إلى 50 مئوية.

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