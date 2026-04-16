أزمة الغاز تتصاعد.. احتجاجات وقطع طرق في السماوة والحلة

شفق نيوز- المثنى/ بابل

توسعت رقعة الاحتجاجات في عدد من المدن العراقية، اليوم الخميس، على خلفية أزمة الغاز، مع تسجيل قطع طرق وإحراق إطارات في السماوة (مركز محافظة المثنى) والحلة (مركز محافظة بابل).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن العشرات من أهالي حي النفط وسط السماوة خرجوا في تظاهرات وقطعوا الطرق العامة بإحراق الإطارات، احتجاجاً على استمرار أزمة الغاز وغياب الحلول من الجهات المختصة.

وأضاف أن المحتجين طالبوا الجهات الحكومية باتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء الأزمة وتوفير مادة الغاز للسكان.

وفي تطور متزامن، شهدت منطقة البكرلي وسط الحلة، قرب محطة غاز البكرلي، فضلاً عن قضاء المحاويل، احتجاجات مماثلة تخللتها عمليات حرق إطارات، تعبيراً عن الاستياء من تفاقم أزمة الغاز.

وتوضح الجهات المعنية أن الإنتاج المحلي يغطي الطلب، مرجعةً حالات الشح وارتفاع الأسعار في بعض المناطق إلى مشكلات في آليات التوزيع أو ممارسات تجارية، في وقت تشير فيه تقارير ميدانية إلى ظهور نقص مؤقت في عدد من المحافظات.