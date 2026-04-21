أزمة الغاز تضرب "العصب الرئيسي" لمطاعم بغداد ومقاهي والفحم يدخل كبديل اضطراري (صور)

تواصل أزمة الغاز في العراق تفاقمها، ملقيةً بظلالها على عمل أصحاب المطاعم والمقاهي في العاصمة بغداد، جراء شح إمدادات الباعة المتجولين وارتفاع أسعار الأسطوانات، التي تشكل "العصب الرئيسي" لاستمرار هذا القطاع.

ووثقت عدسة وكالة شفق نيوز، لجوء بعض أصحاب المطاعم إلى الإغلاق المؤقت لعدم توفر الغاز، فيما سارع أصحاب مقاه إلى اعتماد "الفحم" كبديل اضطراري وأقل تكلفة لتحضير المشروبات الساخنة لزبائنهم.

وكانت الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية قد أعلنت، قبل أيام، توجيه فرق تفتيشية لمرافقة الباعة الجوالين داخل المناطق السكنية، ضمن إجراءات تنظيم التجهيز.

وتشهد مناطق عدة في عموم العراق شحاً في مادة غاز الطبخ، ما دفع وزارة النفط لاتخاذ تدابير لتعزيز الإمدادات عبر الاستيراد، في وقت تُعزو فيه جهات رسمية التراجع إلى انخفاض الإنتاج المحلي وتأثير الاضطرابات الإقليمية على سلاسل التجهيز، مؤكدة أن الوضع ما يزال "تحت السيطرة".