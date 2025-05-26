أزمة السكن في العراق.. 10 آلاف قطعة أرض مخدومة ستُسلم للدولة "مجاناً"

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الإعمار والإسكان العراقية، يوم الإثنين، أن مدينة الجواهري السكنية ستسلم 10 آلاف قطعة أرض مخدومة إلى الدولة بشكل مجاني من قبل المستثمر، تمهيداً لتوزيعها على 21 فئة مشمولة وفق الضوابط المعتمدة من قبل الوزارة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، استبرق صباح، لوكالة شفق نيوز، إن "هذا الإجراء يأتي ضمن سياسة الوزارة لتوفير السكن للفئات المستحقة"، مضيفا أن "المشروع لا يقتصر على الأراضي فحسب، بل يشمل أيضًا تخصيص نسبة من الوحدات السكنية في المدن السكنية الجديدة الأخرى لتُسلّم مجانًا إلى الحكومة، على أن يُبت لاحقًا في آلية توزيعها على الفئات المستهدفة".

كما أشار إلى أن "توزيع الأراضي السكنية المخدومة خارج نطاق المدن السكنية الجديدة يجري وفق آلية واضحة ومبينة في كتب رسمية صادرة عن الوزارة، تضمن العدالة والشفافية في منح الاستحقاقات".

وأكد أن "وزارة الإعمار والإسكان ملتزمة بتأمين السكن الكريم للمواطنين عبر مشاريعها المتواصلة، ودعمها لمبادرات الاستثمار التي تساهم في تحقيق التنمية العمرانية وتوفير الفرص السكنية لمختلف شرائح المجتمع".

وكان رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، وضع في عام 2023، حجر الأساس لمدينة الجواهري الجديدة في قضاء أبو غريب، غرب العاصمة بغداد.

يذكر أن العراق يعاني من أزمة سكن خانقة نظراً لتزايد عدد سكانه قياساً بعدد المجمعات السكنية، علاوة على عجز المواطن ذي الدخل المحدود عن بناء وحدة سكنية خاصة به بسبب غلاء الأراضي والمواد الإنشائية.

وتقدر وزارة الاعمار والإسكان حاجة العراق الى أكثر من ثلاثة ملايين وحدة سكنية لسد ازمة السكن في البلاد.