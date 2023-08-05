"أزمة الدب" في الطائرة العراقية تتفاعل.. السوداني يدخل على خط الأزمة ويفتح تحقيقاً عاجلاً

شفق نيوز/ وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم السبت، بفتح تحقيق عاجل بحادثة خروج (دب) مشحون على متن إحدى رحلات طائرات الخطوط الجوية العراقية المتجهة من مطار بغداد الى دبي.

وذكر بيان لمكتب السوداني ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بناءً على ورود شكوى إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء، بشأن وجود خلل في إحدى طائرات الخطوط الجوية العراقية، وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وزير النقل بفتح تحقيق عاجل ومهني حول أسباب هذا الخلل الذي انعكس سلباً على أداء الطائرة، والرحلات والخدمات التي تقدمها للمسافرين".

وتداولت امس الجمعة، وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يبين استياء مسافرين عراقيين في الرحلة المتجهة من بغداد الى دبي بسبب خروج دب من قفصه المخصص لشحنه، وانتظارهم وقتا حتى السيطرة على الوضع.

ولاحقاً، اعتذرت الخطوط الجوية العراقية، اليوم الجمعة، عن حادثة خروج (دب) مشحون على متن إحدى رحلاتها المتجهة من مطار بغداد الى دبي من صندوقه المخصص للشحن.