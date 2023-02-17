زلزال تركيا.. الدفاع المدني العراقي يخص شفق نيوز بتفاصيل عمله ويعلن إنقاذ 3 أشخاص وانتشال 16 جثة

شفق نيوز/ أعلن الدفاع المدني العراقي، يوم الجمعة، عن تفاصيل جهوده وعمله في تركيا، مشيراً الى إنقاذ 3 أشخاص وانتشال 16 جثة.

وقال مدير عام الدفاع المدني اللواء الحقوقي محسن كاظم علك لوكالة شفق نيوز، "تم إرسال 6 فرق من فريق البحث والإنقاذ الدولي في مديرية الدفاع المدني العامة التابع لوزارة الداخلية العراقية"، مؤكداً ان "الفريق مدرب دولياً وعلى مستوى عالي من التدريب وشارك في كثير من العمليات".

واوضح ان "الفريق تضمن 30 منتسباً و5 ضباط متخصصين وكان عمله في مناطق غازي عنتاب وهياتي وحافظ وكرمان مرعش في تركيا".

وأشار علك الى "إنقاذ 3 أشخاص أحياء في تركيا وانتشال 16 جثة".

ولفت مدير عام الدفاع المدني الى "الفريق سيبقى مستمراً بالعمل لحين انتهاء المهمة".

وكان الفريق الدولي العراقي وصل جواً بكامل عدد وعدته إلى تركيا مساء الأربعاء ( 8 شباط الجاري) وانظم إلى الفرق الدولية المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ في المناطق المنكوبة على الرغم من استمرار الهزات الأرضية في المنطقة والذي كان آخرها بقوة 4.3 في ذات المنطقة التي يعمل فيها الفريق العراقي ولم تتوقف أعمال البحث والإنقاذ الدقيق عن ضحايا في المنطقة المنكوبة.

ويوم الجمعة، 10 شباط الجاري، نجحت فرق الدفاع المدني العراقية التخصصية في مجال البحث والإنقاذ بانتشال جثتين تعودان لرجل وامرأة مدفونتين تحت أطنان ركام أنقاض إحدى البنايات المنارة في منطقة كرمان مرعش في تركيا بعد أن ضرب زلزال مدمر المنطقة مؤخراً.