زلزال تركيا.. ارتفاع عدد الضحايا العراقيين إلى 11 شخصاً

شفق نيوز / أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، تسجيل 11 ضحية عراقية في تركيا بسبب الزلزال الذي ضرب البلاد قبل أسبوع.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "الوزارة سجلت 11 من الضحايا العراقيين في تركيا جراء الزلزال الأخير"، مبينا أن الوزارة "تتابع باهتمام مع السلطات المعنية في تركيا ما يستجد من معلومات، كما تقوم عبر لجنة مختصة بمتابعة ميدانية لاحوال العراقيين في مناطق الزلزال".

وأضاف الصحاف أن "سفارتنا في انقرة وقنصليتنا في غازي عينتاب خصصتا ارقام طوارئ لتلقي أي ابلاغات بشأن الضحايا والمفقودين".

وتابع المتحدث باسم الوزارة قائلاً "نعمل بأولوية قصوى لتوفير الدعم اللازم للعائلات من ابناء جاليتنا في مناطق الزلزال"، لافتا الى أن مئات السلال الغذائية والافرشة تم توزيعها للعائلات العراقية المتضررة".

ودعا الصحاف أبناء الجالية الكريمة في سوريا وتركيا الى "الابلاغ عن اي معلومات تفيد بوقوع ضحايا ومفقودين عراقيين".