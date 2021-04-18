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زلازل إيران تنذر بـ"كارثة نووية" تطال العراق خلال ساعتين

Category: مجتـمع

Date: 2021-04-18T16:14:01+0000
زلازل إيران تنذر بـ"كارثة نووية" تطال العراق خلال ساعتين

شفق نيوز / حذرت منظمة الأرصاد الجوية العالمية، يوم الأحد، من "كارثة نووية" تطال العراق ودول خليجية عدة، في حال ضرب زلزال شديد مفاعل "بوشهر" الإيراني.

وضرب زلزال بقوة 5.9 درجات على مقياس ريختر، الیوم الاحد، ضواحي محافظتي بوشهر وفارس جنوبي إيران.

وعقب ذلك، أكدت العلاقات العامة لمحطة بوشهر النووية، جنوبي إيران، أن الزلزال لم يسفر عن أية أضرار في المحطة.

لكن عضو لجنة الخبراء في منظمة الأرصاد الجوية العالمية، صادق عطية، رسم سيناريو، قال إنه متوقع في حال ضرب زلزال شديد مفاعل بوشهر.

ولفت عطية، في منشور له على صفحته في فيسبوك، إلى أن "تأثير الاشعاعات النووية (التي ستسرب جراء الزلزال)، ستصل لآلاف الكيلومترات"، مؤكدا أن "زمن وصولها للعراق يستغرق ساعتين أو أقل".

وبوقت سابق، أكدت إيران، أن الأقسام والأجهزة والمباني في محطة بوشهر سليمة تماما وتواصل نشاطها من دون أي خلل، وأن المحطة صمّمت وانشئت وفقا للمعايير القياسية الدولية، وهي مقاومة لأشد أنواع الزلازل في البلاد والمنطقة.

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