زفّة عرس تتحول إلى شجار عنيف في كركوك.. إصابة 8 واعتقال 3 متورطين

شفق نيوز/ تحولت زفّة عرس في مدينة كركوك، مساء الجمعة، إلى فوضى وشجار عنيف وسط شارع الكورنيش قرب "قاعة فلم تايم" و"نبع الجنة"، ما أدى إلى إصابة ستة مدنيين واثنين من عناصر الشرطة، بحسب ما أفاد مصدر أمني.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "عدداً من المشاركين في زفّة عرس أقدموا على الاعتداء على أحد المواطنين وسط الشارع، ما دفع دورية من شرطة النجدة للتدخل، لكن المعتدين تهجموا أيضاً على العناصر الأمنية، ما أدى إلى اندلاع اشتباك بالأيدي في المكان".

وأضاف أن "الحادث أسفر عن إصابة ثمانية أشخاص بينهم اثنان من منتسبي الشرطة، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج"، مشيرًا إلى أن "قوة أمنية طوقت المنطقة واعتقلت ثلاثة من المتورطين في الاعتداء".

وأكد المصدر أن "المعتقلين حالياً رهن التحقيق في مركز شرطة نجدة كركوك، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم"، لافتًا إلى أن "التحقيقات لا تزال مستمرة لتحديد بقية المتورطين في الحادث".

وأثارت الحادثة ردود فعل غاضبة من أهالي المدينة، الذين عبّروا عن استيائهم من مظاهر الفوضى والاستهتار التي ترافق بعض المناسبات، مطالبين السلطات بفرض ضوابط صارمة على الاحتفالات التي تُقام في الشوارع العامة وتسبب تهديدًا للأمن والسلم المجتمعي.