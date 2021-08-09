زفاف يتحول إلى مأتم.. مقتل عريس على يد ابن عمه في الأنبار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول في مديرية شرطة محافظة الأنبار، يوم الاثنين، بمقتل عريس في ليلة زفافه على يد ابن عمه خلال إطلاق الأخير عيارا ناريا.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "شابا يدعى احمد كوان خشان، من أهالي قضاء القائم غربي الأنبار، تعرض للإصابة باطلاقة نارية عشوائية خلال ليلة زفافه، مما أدى إلى وفاته بعد دقائق من تعرضه للإصابة".

وأوضح المصدر، بأن "الاطلاقة النارية كان قد أطلقها شخص يدعى ثابت دويح خشان وهو أحد أبناء عم المجنى عليه، وذلك خلال حضوره حفل الزفاف، ويعتقد بأنها كانت تعبر عن فرحه".

وبين المصدر، قائلاً "أن ما يثير الجدل هو هروب المتهم بعد تسببه بمقتل العريس، وتم إصدار أمر إلقاء القبض عليه من قبل قاضي تحقيق محكمة القائم، بالإضافة الى تعميم أوصافه وامر القبض على كافة السيطرات في القائم".

في الأثناء، أفادت مديرية شرطة الأنبار في بيان، إنها تلقت بلاغا باطلاق عيار ناري واحد من بندقية نوع برنو من قبل الجاني ابن عم الشاب المتوفي في سقف البيت وارتداد تلك الرصاصة وأصابت المجنى عليه في منطقة الراس.

وقالت الشرطة إن قواتها توجه على الفور الى المكان المقصود وجمع كل ماله مساس بالحادث وضبط البندقية وظرف فارغ واحد، ونقل المصاب الى المستشفى لتلقي العلاج الا انه قد فارق الحياة نتيجة الاصابة التي تعرض لها.

وأشارت إلى أن "الجاني لاذ بالفرار، ولا زال البحث جاري عنه من اجل القاء القبض وتوقيفه وفق الماده ٤١١ ق.ع وفق قرار قاضي التحقيق المختص".