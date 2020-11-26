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زعم انها شنقت نفسها .. الكشف عن حادث قتل رجل لزوجته ببغداد

Category: مجتـمع

Date: 2020-11-26T08:42:00+0000
زعم انها شنقت نفسها .. الكشف عن حادث قتل رجل لزوجته ببغداد

شفق نيوز/ كشفت مكافحة إجرام بغداد يوم الخميس عن حادثة قتل وصفتها بـ" الغامضة" اذ اقدم رجل على قتل زوجته وربط عنقها بقطعة قماش زاعما انها قد اقدمت على الانتحار.

وقال المديرية التابعة لوزارة الداخلية في بيان اليوم انه بعد إحالة الأوراق التحقيقية الخاصة بحادث انتحار امرأة داخل شقتها في منطقة البنوك شرق العاصمة بغداد، على الفور تم تشكيل فريقا للعمل المختص من مكتب الشعب لمكافحة الإجرام للتحقيق في الحادث وصولا الى الحقيقة، كونه غامض.

واوضحت انه بعد جمع المعلومات عن الحادث وأثناء التحقيق مع زوج المجنى عليها تمت ملاحظة ارتباكه مما أثار الشكوك حوله، ولدى التعمق بالتحقيق معه أعترف صراحةً بقيامه بقتل المجنى عليها "زوجته " خنقا بواسطة يديه بسبب وجود خلافات بينهما.

وتابعت المديرية ان المتهم قام بأفتعال عملية انتحارها من خلال وضع قطعة قماش ولفها على باب إحدى الغرف داخل الشقة ليوحي بأن زوجته هي من قامت بالانتحار، وبعد ذلك قام بالاتصال بذويها لإخبارهم بأنها قد انتحرت.

ونوه بيان المديرية تم تدوين أقوال المتهم بالاعتراف وتصديقها قضائيا أمام أنظار قاضي التحقيق وفقا لأحكام المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات تمهيدا لإحالته الى المحكمة المختصة لينال جزاءه العادل .

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