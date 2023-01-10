زعماء قبائل عراقية يشيدون ببطولة خليجي 25 وكرم أهل البصرة

شفق نيوز/ أشاد زعماء قبائل عراقية، اليوم الثلاثاء، بما تحقق في بطولة خليجي 25، من نجاحات تمثلت بـ"كرم" الضيافة البصرية، والمحفل الرياضي الكروي الجماهيري وجهود العاملين بالتنظيم.

وقال الشيخ عبود العيساوي في كلمة ألقاها خلال تجمع لنخبة من زعماء القبائل العراقية في ديوان النائب طه الدفاعي بالعاصمة بغداد إن "الشعب العراقي نال اعجاباً عربياً ودوليا، واثبت بجدارة ان بلد الحضارات والأمجاد والتاريخ والقيم، يستمد القيم والترحيب من الماضي والحاضر ، وسيبقى اصيل لا يتغير مستقبلاً".

وثمّن زعماء القبائل "موقف ودعم رئيس الحكومة العراقية، وجهود وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد المركزي العراقي لكرة القدم ، ومحافظ البصرة وكافة العاملين بالمحفل المتميز، التي أثمرت عن صورة حقيقة للعراقيين بانتمائهم لوطنهم، وبناء علاقات وطيدة مع كافة دول الجوار، واعطاء رسالة ان العراق بلد متحضر عريق".

وشهدت بطولة خليجي 25 التي تقام حاليا في البصرة افتتاحية وصفت بـ"المبهرة".

وتقام البطولة من يوم 6 كانون الثاني ولغاية 19 من الشهر نفسه.