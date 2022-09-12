"زرباطية تكتظ".. عدسة شفق نيوز توثق تدفق الزائرين الايرانيين الى العراق  

رصدت عدسة وكالة شفق نيوز لقطات تظهر تدفق الزائرين الإيرانيين نحو العراق من أحد منافذه للتوجه الى مدينة كربلاء، حيث مرقد الإمام الحسين.

وبينت الصور دخول مستمر لآلاف الزائرين الايرانيين عبر منفذ زرباطية الحدودي في محافظة واسط العراقية.

ووفقا للإحصائيات، فإن أعداد الزائرين قد ارتفعت إلى نسبة 100 بالمائة، حيث تقول مديرية المرور في إيران، إن هناك زخما كبيرا يمتد بطول 15 كيلومترا وتكدس آلاف العجلات التي تقل الزائرين.

ومنذ ان توجهت قوافل الزائرين الإيرانيين صوب المعابر والمنافذ الحدودية المحاذية للعراق حصلت حوادث سير اضافة الى الارهاق والتعب الذي نال من بعض الزائرين المرضى والكبار في السن مما أسفر عن وفاة إصابة العديد منهم.

وحتى يوم أمس السبت، كشف مصدر في مديرية المنافذ الحدودية العراقية، عن دخول نحو مليوني زائر الى العراق عبر مختلف المنافذ الجوية والبرية، فيما تجاوز عدد المغادرين عبر المنافذ ذاتها أكثر من 350 ألف شخص.

ويحيي المسلمون الشيعة ذكرى الزيارة الاربعينية بعد أربعين يوماً على عاشوراء ذكرى مقتل الإمام الحسين مع أهل بيته وأصحابه في واقعة الطف على أيدي جيش الخليفة الأموي يزيد بن معاوية في سنة 61 للهجرة الموافق 680 ميلادي.