زراعة واسط تعلن نجاح الخطة الشتوية وتحقيق الاكتفاء المحلي

شفق نيوز- واسط

أعلنت مديرية زراعة واسط، يوم الجمعة، نجاح الخطة الزراعية الشتوية في المحافظة، مؤكدة جاهزية الجهات المعنية لتسويق المحاصيل، في وقت تشير فيه التقديرات إلى تحقيق إنتاج يغطي حاجة المحافظة مع إمكانية التصدير.

وقال مدير زراعة واسط، أركان مريوش، لوكالة شفق نيوز، إن "الخطة الشتوية جاءت وفق توجيهات مجلس الوزراء العراقي، بالاعتماد على تقنيات الري الحديثة"، مبيناً أن "المساحة المزروعة بلغت نحو 300 ألف دونم".

وأوضح مريوش أن "العمل بدأ بتطبيق أنظمة الري الحديث على مساحة 32 ألف دونم، قبل صدور قرار لاحق يقضي بتعميم هذه التقنيات لتشمل كامل المساحات المزروعة"، مشيراً إلى أن "المؤشرات الأولية تؤكد تحقيق إنتاج جيد خلال الموسم الحالي".

وأضاف أن "البيانات الخاصة بالكميات المتوقعة تم إرسالها إلى وزارة التجارة، ممثلة بالشركة العامة لتجارة الحبوب، لغرض المباشرة بعمليات الاستلام"، لافتاً إلى "تقسيم مناطق التسويق داخل المحافظة بما يضمن انسيابية تسلم المحاصيل من الفلاحين دون معوقات".

وأكد أن "الكميات المنتجة حالياً تكفي لسد حاجة المحافظة، مع وجود إمكانية لتصدير الفائض إلى محافظات أخرى أو خارج البلاد"، مشدداً على "استمرار دعم القطاع الزراعي لضمان استدامة الإنتاج".

وفي المقابل، أشار مريوش إلى أن "الظروف الزراعية الحالية أدت إلى انحسار بعض المساحات المزروعة"، إلا أنه أكد أن "الجهود مستمرة لمعالجة التحديات والحفاظ على مستويات الإنتاج".

وتأتي هذه التطورات في إطار سعي الحكومة إلى تعزيز الأمن الغذائي ودعم الإنتاج المحلي، عبر التوسع في استخدام تقنيات الري الحديثة وتحسين إدارة الموارد المائية.