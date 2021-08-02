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زراعة واسط تطالب الحكومة بزيادة الحصة المائية

Category: مجتـمع

Date: 2021-08-02T09:51:45+0000
زراعة واسط تطالب الحكومة بزيادة الحصة المائية

شفق نيوز / طالبت مديرية زراعة واسط، يوم الاثنين، الحكومة الاتحادية، بضرورة زيادة حصتها المائية، لتجاوز الآثار السلبية الذي سببها شح المياه خلال الموسم الحالي.

وقال مدير زراعة واسط، أركان مريوش، لوكالة شفق نيوز، إن "شح المياه لهذا العام أثرت كثيرا على المساحات المزروعة من مختلف المحاصيل الصيفية بشكل مباشر، حيث شهد العام الماضي زراعة المحافظة 120 ألف دونم، أما هذا العام كانت 90 ألف دونم فقط، وهي خطة قليلة جداً".

وأضاف مريوش، أن "أغلب سكان المحافظة يعتمدون على الزراعة،  حيث أن الخطة الزراعية كانت من ضمنها توفير المياه بشكل كافٍ للفلاحين والمزارعين، لكن ضعف الإرواء وضعف المياه الموجودة في حوض النهر أدت الى قلة النسبة المئوية بالنسبة للمحاصيل الصيفية المزروعة في واسط، قياسا بالعام الماضي والأعوام السابقة".

وشدد مدير زراعة واسط، على ضرورة، قيام وزارة الموارد المائية بـ"اطلاقات مائية جديدة وكثيرة لأجل تزويد الفلاحين بالمياه الكافية وخصوصا مع الإقبال على الموسم الزراعي الشتوي"، معرباً عن أمله في عدم تكرار هذا الأمر خلال المواسم المقبلة، لأن "واسط تتعتبر خبز العراق في إنتاج الحبوب"، بحسب قوله.

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