زراعة نينوى تطلق الحصاد ضمن خطة 600 ألف دونم وتطالب بتوسيع التسويق

شفق نيوز- نينوى

أعلن مدير زراعة نينوى عبد الله العبيدي، اليوم الثلاثاء، عن انطلاق موسم الحصاد في المحافظة ضمن الخطة الزراعية المروية البالغة 600 ألف دونم، مع اتخاذ إجراءات تجهيز الآليات وتخصيص حصص وقود للحاصدات.

وقال العبيدي لوكالة شفق نيوز إن "العمل يجري حالياً على تجهيز الحاصدات ومنحها حصص وقود تتراوح بين 3000 إلى 5000 لتر لكل آلية، بهدف إشراك أكبر عدد ممكن من الحاصدات خلال الموسم".

وأوضح العبيدي أن "الخطة الزراعية المعتمدة تشمل فقط المناطق المروية، رغم وجود مساحات مزروعة خارج الخطة تُقدّر بالملايين، ما يثير مخاوف بشأن عمليات الحصاد والتسويق، لاسيما مع وفرة الموسم نتيجة الأمطار".

وأضاف أن "المديرية وجّهت عدة كتب رسمية إلى الجهات المعنية، مطالبة بشمول المساحات غير المدرجة ضمن الخطة بآلية التسويق"، داعياً ممثلي نينوى في مجلس النواب إلى "التدخل لتوسيع الخطة، خصوصاً في ظل التحديات التي يواجهها الفلاحون، من بينها مستحقات الموسم الماضي".