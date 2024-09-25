زراعة نينوى تبدأ التحضيرات لإطلاق الموسم الزراعي الشتوي

شفق نيوز/ أعلنت مديرية زراعة نينوى، اليوم الأربعاء، بدء التحضيرات لإطلاق الموسم الزراعي الشتوي 2024 – 2025.

وقال معاون مدير زراعة نينوى عبد الله سعيد في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "مديرية زراعة نينوى وبتوجيه من وزارة الزراعة باشرت بالبدء بالتحضيرات لإطلاق الموسم الزراعي 2-24 – 2025".

وأضاف سعيد، أن "مديرية زراعة نينوى باشرت بالتنسيق مع شركات إنتاج البذور بتزويد الفلاحين المتميزين في جميع مناطق المحافظة ببذور القمح من صنف الدرجة الأولى والرتب الأساسية"، مؤكدا أن "وزارة الزراعة حريصة على إنجاح الموسم الحالي كما حصل العام الماضي حيث تحققت أعلى نسب لإنتاج القمح في تاريخ البلاد".

وتابع، أن "مديرية زراعة نينوى بدأت أيضا بالتحضير لتوزيع باقي المستلزمات للفلاحين كالأسمدة والوقود وغيرها من المتطلبات للموسم الزراعي".

وأضاف، أن "الأراضي المروية في نينوى بواسطة مشاريع المرشات تبلغ 284 ألف دونم، بينما العمل يجري من أجل توسيع تلك المساحات إلى 688 ألف دونم"، فيما أشار إلى أن "الأراضي التي تروى بواسطة مشاريع الأنهر والمشاريع الإروائية تبلغ أكثر من 30 ألف دونم".