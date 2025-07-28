زراعة كركوك للفلاحين: اعتمدوا "التنقيط" لمواجهة شح المياه

شفق نيوز- كركوك

دعت مديرية زراعة كركوك، يوم الاثنين، الفلاحين والمزارعين في عموم المحافظة إلى اعتماد منظومة الري بـ "التنقيط" كبديل فعّال لمواجهة أزمة شح المياه.

وقال مدير زراعة كركوك، عصام سلمان العبيدي، لوكالة شفق نيوز، إن "التحول إلى الري بالتنقيط أصبح ضرورة ملحة في الوقت الراهن، لما يوفره من كميات كبيرة من المياه مقارنة بالري التقليدي، إلى جانب كفاءته العالية في تحسين جودة الإنتاج وتقليل التكاليف".

وأشار العبيدي، إلى أن "الوزارة تدعم هذا التوجه من خلال برامج فنية وإرشادية ومادية، تشمل تسهيلات في تجهيز المنظومات، وتوفير تقنيات التشغيل والربط مجاناً، فضلاً عن إمكانية تقسيط المبالغ على مدى سنوات طويلة".

وأوضح أن "مديرية الزراعة كثّفت حملاتها الإرشادية والتوعوية في مختلف نواحي وأقضية كركوك، من خلال تنظيم ندوات ميدانية ولقاءات مباشرة مع الفلاحين، لتشجيعهم على تبني نظم الري الحديثة، وعلى رأسها التنقيط والرش المحوري".

في نفس السياق، بحث العبيدي، مع مدير مشروع تقنيات الري والمكننة الحديثة في ديوان وزارة الزراعة، حسن محمود غبن، واقع منظومات الري بالرش المحوري في المحافظة والتحديات المتعلقة بشحة المياه، وآفاق التحول من أنظمة الري التقليدي إلى الحديثة.