زراعة كركوك تنجح بإنتاج حنطة "البركة التونسي"

شفق نيوز- كركوك

أعلنت شعبة زراعة شوان التابعة لمديرية زراعة كركوك، يوم الجمعة، نتائج كشف موقعي أُجري على أحد حقول الحنطة في قاطع قرية كازير/6، ضمن الأراضي الزراعية خارج الخطة، مبينة أن المؤشرات الأولية تشير إلى إنتاجية جيدة لصنف "البركة التونسي" مع خلو الحقل من أي إصابات حشرية أو فطرية.

وقالت الشعبة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الكشف جاء استناداً إلى توجيهات مدير زراعة كركوك المهندس الزراعي زهير علي حسين، وشمل حقل الحنطة العائد للفلاح شالاو سيروان حسين طاهر، والبالغة مساحته 40 دونماً".

وأضاف البيان أن "اللجنة الكشفية المؤلفة من رئيس شعبة زراعة شوان، ومسؤول وحدة الإنتاج النباتي، ومسؤول وحدة الوقاية، اطلعت على الحالة العامة للمحصول، وتبين أنه في وضع زراعي جيد من حيث النمو والكثافة النباتية".

وبيّنت الشعبة أن "الحقل مزروع ببذور صنف البركة التونسي، وبكمية 7 كيلوغرامات للدونم الواحد، وبطريقة الزراعة الآلية، مع الاعتماد على مياه الأمطار والبئر في عمليات الري، حيث تم تنفيذ خمس ريات وفق الاحتياج الفعلي للمحصول".

وأوضحت أن "عمليات الخدمة الزراعية نُفذت بصورة جيدة شملت التسميد باستخدام سمادي اليوريا والداب وفق التوصيات الفنية، إضافة إلى مكافحة الأدغال باستخدام مبيد (Silver)، ما ساهم في الحفاظ على سلامة النبات واستقراره".

وأكدت الشعبة أنه "لم تُسجل أي إصابات حشرية أو فطرية داخل الحقل خلال مراحل النمو المختلفة، كما لم يتعرض المحصول لأي أضرار نتيجة الظروف الجوية السائدة، ما يعكس نجاح الإدارة الزراعية المتبعة في الحقل".

ولفتت إلى أن "المؤشرات الأولية تُظهر وجود تجانس واضح في النمو وكثافة نباتية جيدة، ما يعزز التوقعات بإنتاجية مرتفعة خلال الموسم الزراعي الحالي".

من جانبه، قال مدير زراعة كركوك المهندس الزراعي زهير علي حسين، لوكالة شفق نيوز، إن "هذا النوع من النتائج الإيجابية يعكس أهمية الالتزام بالتوصيات الفنية واعتماد الأصناف المحسنة من الحنطة، ومنها صنف البركة التونسي الذي أثبت نجاحه في بيئات زراعية مشابهة".

وأضاف أن "المديرية مستمرة في متابعة الحقول ميدانياً في عموم المحافظة، بهدف دعم الفلاحين فنياً وتقديم الإرشادات الزراعية التي تسهم في رفع الإنتاج وتحسين الجودة، بما يحقق الأمن الغذائي المحلي ويعزز من إنتاج الحبوب الاستراتيجية في كركوك".