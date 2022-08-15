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زراعة كربلاء: خسارة 750 الف نخلة بسبب التجريف وخطة لتعويض الهدر

Category: مجتـمع

Date: 2022-08-15T19:37:51+0000
زراعة كربلاء: خسارة 750 الف نخلة بسبب التجريف وخطة لتعويض الهدر

شفق نيوز/ أوضحت مديرية زراعة كربلاء، اليوم الاثنين، أسباب تراجع أعداد النخيل في المحافظة، وفيما أشارت إلى جهد مؤسستين في تعويض تلك الخسائر، حددت موعد الوصول إلى 5 ملايين نخلة في المحافظة.

وقال مدير الزراعة، مهدي حسن الجنابي، لوكالة شفق نيوز، إن "بساتين النخيل في محافظة كربلاء، عانت منذ مطلع ثمانينات القرن الماضي، وخاصة بعد سقوط النظام السابق، من التجريف الممنهج، والتفتيت غير المنتظم، وتقطيعها إلى قطع صغيرة غير منتظمة وغير مخططة، ما انعكس سلبا حتى على منظر المدينة".

وأضاف الجنابي، "حيث كان عدد النخيل بحدود 3 ملايين و800 الف نخلة، أما الاحصائيات الحديثة فهي تشير إلى نحو 3 ملايين نخلة، أي خسارة قرابة 750 ألف نخلة، بسبب هذه العمليات غير المخطط لها وغير المدروسة، بتقسيم وتجريف البساتين".

وأكد، أن "هذا الأمر هو محط اهتمام المديرية، لذلك نسعى بتعويض هذه الاعداد، وما اسعفنا في ذلك هو ما بدأت به العتبة الحسينية من خلال مشروع فدك، وكذلك العتبة العباسية المتمثلة بمشروع الساقي، كما أسهمت هذه الخطوات في دفع الكثير من المستثمرين إلى زراعة أصناف متنوعة من النخيل في صحراء كربلاء".

وتوقّع مدير زراعة كربلاء، خلال السنتين أو الثلاث المقبلة أن "تصل اعداد النخيل إلى 5 ملايين نخلة، لتعويض الهدر الذي حصل نتيحة عمليات التجريف".

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