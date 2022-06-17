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زراعة كربلاء توضح أسباب تناقص إنتاج التمور

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-17T06:58:42+0000
زراعة كربلاء توضح أسباب تناقص إنتاج التمور

 شفق نيوز / أكد مدير زراعة كربلاء، مهدي حسن الجنابي، يوم الجمعة، أن كمية إنتاج التمور في المحافظة يصل إلى 165 ألف طن سنوياً.

وقال الجنابي، لوكالة شفق نيوز، إن "تمور كربلاء تعد من الأشهر على مستوى المحافظات، ويصل إنتاجها السنوي إلى 165 الف طن سنوياً".

وأوضح أن "الإنتاج السنوي بدأ بالنقصان من أنواع التمور على مستوى العالم، وذلك بسبب التعدي على البساتين من مناطق سكنية وخاصة من منطقة الحسينية".

وأشار الجنابي، إلى أن "الفلاح يشكو قلة الاهتمام الحكومي بقضية تسويق التمور، مما يستدعي تدخل الدولة والوزارات المختصة كالتجارة بالأمر".

ولفت المسؤول المحلي، إلى أن "الفلاح يحتاج أيضاً إلى دعم وزارة الزراعة لدعم المخرجات أي أن تتسلم التمور من الفلاح وتتبنى عملية تسويقها كما يحدث مع المحصول الاستراتيجي أي الحنطة".

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