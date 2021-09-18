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زراعة كربلاء تعلن توفير كافة المنتجات الزراعية أثناء زيارة الأربعينية

Category: مجتـمع

Date: 2021-09-18T12:26:47+0000
زراعة كربلاء تعلن توفير كافة المنتجات الزراعية أثناء زيارة الأربعينية

شفق نيوز/ أعلنت دائرة زراعة كربلاء اليوم السبت عن دعمها لزيارة الأربعين بالمنتجات الزراعية والحيوانية.

وقال مدير زراعة كربلاء رزاق الطائي لوكالة شفق نيوز؛ إنه "من خلال توافر المنتجات محاصيل الخضر وتسوق إلى المحال ودعم الوافدين من المحافظات الوسط والجنوب والمواكب  إضافة إلى توافر المنتجات الحيوانية من خلال توفير اللحوم وبيض المائدة بنوعية جيدة".

وأشارت دائرة الزراعة الى أن "إنتاج البيض وصل إلى 18 مليون بيضة تنتج شهرياً في المحافظة وما يقارب ٦٠مليون سنوياً".

ولفت إلى أن "سعر كيلو الدجاج الآن هو 3500 دينار وهذا يساعد في دعم المواطنين لاستقبال الزائرين ولا سيما إنتاج اللحوم من لحوم الأغنام التي تقدم في سبيل الثواب إلى الزائرين وبهذا توفر المحافظة الزائرين المحصول الحيواني والزراعي".

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