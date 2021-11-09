زراعة الديوانية تحذر من هجرة داخلية بسبب المياه

شفق نيوز/ حذرت مديرية زراعة الديوانية، يوم الثلاثاء، من هجرة الفلاحين والمزارعين نحو المدينة في حال تطبيق خطة وزارة الموارد المائية بتقليص المساحات الزراعية.

ودعا مدير الزراعة حسن الوائلي، في تصريح لوكالة شفق نيوز، وزارة الموارد المائية الى استثناء الديوانية من قرار تقليص الاراضي الزراعية لكونها تعد من المحافظات الفقيرة وتعتمد بالدرجة الأساس على الزراعة.

وبين ان "الزراعة تشكل ما نسبته 67% من موارد المحافظة، وبالتالي فإن تقليل حصتها من المياه بنسبة 50% سيؤثر بشكل كبير على الوضع الاقتصادي، وقد يدفع نحو هجرة داخلية من الريف إلى المدينة".

ولفت الى انه "في حال حصول الهجرة الداخلية فذلك سينعكس سلباً بشكل كبير على المدينة إذ سيؤثر على اقتصادها وتزايد نسبة البطالة".

واضاف الوائلي "الديوانية في الأعوام السابقة كانت في المرتبة الثانية بإنتاج الحنطة وتصدر سنوياً 315 الف طن من الحنطة"، مشيرا الى انه "في الموسم الزراعي الحالي سينخفض انتاج الحنطة بسبب تقليص الحصة المائية مما سيخلق أزمة في تأمين مادة الطحين".