زراعة البصرة تستعد للموسم الشتوي بخطة استثنائية

شفق نيوز/ أعلنت مديرية زراعة البصرة، يوم الخميس، عن وضع خطة جديدة استعداداً للموسم الشتوي المتضمنة أكثر من 52 ألف دونم في المحافظة.

وقال مدير زراعة البصرة، هادي حسين قاسم، لوكالة شفق إن "المساحات المتوقع زراعتها في المحافظة لهذا الموسم بلغت 52 ألفاً و278 دونم، للمحاصيل الإروائية الاستراتيجية، التي تشمل الحنطة والشعير والطماطم".

وبين أن "عدد المساحات التي تزرع إروائياً هي 130 ألفاً و178 دونماً، وعشرين ألف دونم بواسطة الآبار"، لافتاً إلى أن "المديرية استنفرت كامل كوادرها لمتابعة زراعة الموسم الشتوي".

ولفت إلى أن "هناك زيارة استباقية من قبل الكوادر في المديرية لمعرفة المشكلات التي تواجه المزارعين في المحافظة".

وأشار قاسم، إلى أن "مديرية زراعة البصرة وضعت خطة استباقية للمزارعين، حيث قامت بتشغيل مشروعين هما مشروع تصليح الآلات والمكائن الزراعية لدى الفلاحين حيث يتم تصليحها مجاناً".

وأوضح أن المشروع الثاني هو "مجمع الآليات التي وضعته المديرية خطة تشغيلية من خلال اختيار مزارعين في قاطع ناحية الإمام القائم وقضاء القرنة".

ونوه قاسم، إلى أن "المشروع بدأ باختيار مزارعين من عائلات الشهداء لتقديم حراثة وبذار مجاني"، مبيناً أن "الهدف منهُ هو مساعدة هذه العائلات على المعيشة، وأن الأسبوع المقبل يكون توزيع البذور والمواد الكيميائية على المزارعين".