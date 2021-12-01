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إزدحامات خانقة في طرق رئيسية بالعاصمة بغداد

Category: مجتـمع

Date: 2021-12-01T05:33:51+0000
إزدحامات خانقة في طرق رئيسية بالعاصمة بغداد

شفق نيوز/ بمشهد متكرر لا يكاد يمر أسبوع يخلو منه شهدت طرقات وجسور وتقاطعات رئيسية في العاصمة العراقية بغداد بجانبيها الكرخ والرصافة ازدحامات بعضها كان شديداً.

وبحسب الموقف المروري الذي زودنا به مراسلنا في بغداد فإن نفق الشرطة شهد ازدحاماً شديداً في الوقت الذي امتدت فيه طوابير العجلات على صعدة منطقة السيدية المؤدية الى جسر الجادرية.

أما تقاطع مصفاة الدورة، والطريق السريع في منطقة البياع باتجاه منطقة الدورة شهدا زخماً مرورياً.

وكذلك سيطرة الجزيرة من جهة منطقة "كميرة"، وجسر ديالى باتجاه سريع محمد القاسم كان الموقف فيهما أيضا مزدحماً.

وفي حي جميلة الذي يضم أكبر سوق للمواد الغذائية، والخضر والفواكه في بغداد شهد أيضا تكدس طوابير للعجلات من شارع ما يُسمى سابقاً بـ"خير الله" تجاه ساحة المظفر.

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