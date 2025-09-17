"زخم وابتزاز".. عضو بمجلس نينوى ينتقد استمرار أزمة البطاقة الوطنية

شفق نيوز- نينوى

أكد عضو مجلس محافظة نينوى، مهند نجم الجبوري، يوم الأربعاء، أن أزمة البطاقة الوطنية في مدينة الموصل ما زالت قائمة رغم الوعود السابقة بإنهائها في حزيران/يونيو الماضي.

وقال الجبوري لوكالة شفق نيوز، إن "الجهات المعنية بالبطاقة الوطنية كانت قد وعدت بإنهاء الزخم وتسليم البطاقات الوطنية للمواطنين في شهر حزيران/يونيو الماضي، لكننا تجاوزنا منتصف شهر أيلول/سبتمبر وما زال الوضع كما هو".

وأضاف أن "جانبي الموصل الأيمن والأيسر يعانيان من الزخم والابتزاز، الأمر الذي يستدعي وجود رقابة فعلية من وزارة الداخلية لمتابعة الملف وإنهاء معاناة الأهالي".

وفي جانب آخر يتعلق بالمواطنين أيضاً، تطرق الجبوري بشأن الوضع المروري، موضحاً أن "مديرية المرور في نينوى لم تأخذ دورها بشكل جاد، فالزحامات الخانقة تمتد حتى ساعات متأخرة من الليل، وسط غياب واضح لانتشار الضباط والمنتسبين، وعدم وجود محاسبة ومراقبة للمخالفين".

ولفت عضو مجلس المحافظة إلى أن "الإمكانات متوفرة لكن غياب المتابعة جعل من الطرقات ساحة للفوضى المرورية".

يذكر أن دائرة التموين في مدينة الموصل شهدت هي الأخرى زحاماً شديداً بعد إعادة افتتاح أبوابها أمام المواطنين مطلع الشهر الجاري لأول مرة منذ أكثر من عامين.

وتوافد آلاف المراجعين على الدائرة لإنجاز معاملاتهم المتعلقة بالحجب وإضافة الأطفال في البطاقة التموينية، وسط معاناة من ارتفاع درجات الحرارة وضيق المساحة المخصصة للاستقبال.

وبهذا الصدد قال محافظ نينوى عبد القادر الدخيل لوكالة شفق نيوز، إن "أكثر من مليون ومئة ألف مواطن من أبناء المدينة بحاجة إلى إنجاز معاملاتهم، والبطاقة التموينية مرتبطة بالبطاقة الوطنية الموحدة، ما تسبب بضغط هائل على الدائرة".