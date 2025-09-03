زخم "هائل" على الدوائر .. نينوى "أكثر من مليون شخص يراجعون على التموينية والبطاقة الموحدة"

شفق نيوز - نينوى

شهدت دائرة التموين في الموصل، اليوم الثلاثاء، زحاماً شديداً بعد إعادة افتتاح أبوابها أمام المواطنين لأول مرة منذ أكثر من عامين.

وتوافد آلاف المراجعين على الدائرة لإنجاز معاملاتهم المتعلقة بالحجب وإضافة الأطفال في البطاقة التموينية، وسط معاناة من ارتفاع درجات الحرارة وضيق المساحة المخصصة للاستقبال.

وبهذا الصدد قال محافظ نينوى عبد القادر الدخيل في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن أكثر من مليون ومئة ألف مواطن من أبناء المدينة بحاجة إلى إنجاز معاملاتهم، والبطاقة التموينية مرتبطة بالبطاقة الوطنية الموحدة، ما تسبب بضغط هائل على الدائرة”.

وأضاف أن "الفترة الممنوحة وهي 15 يوماً غير كافية، لذا سنعمل على فتح مراكز إضافية وتوسيع نطاق الخدمة، فضلاً عن مخاطبة وزارة التجارة لتمديد فترة التحديث بما يضمن حقوق المواطنين ويخفف من معاناتهم”.