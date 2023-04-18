"زخم شديد".. المرور تمدد فترة تسجيل الدراجات حتى نهاية آيار

شفق نيوز/ قررت مديرية المرور العامة، يوم الثلاثاء، تمديد تسجيل الدراجات النارية بكافة أنواعها شهرا واحدا.

وقالت في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه "حسب توجيهات وزير الداخلية وبإشراف مدير المرور العام اللواء محمد التميمي، ولرفع العبء عن كاهل المواطن ولاقبال أصحاب الدراجات بكافة أنواعها من ضمنها (التك تك والستوتة) على تسجيلها، تقرر تمديد العمل بتسجيل الدراجات لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم 30 أيار 2023، بدلا من يوم 1 آيار 2023".

وفي وقت سابق تداول ناشطون على مواقع التواصل مقاطع فيديو تظهر زخما كبيرا في أحد مواقع تسجيل إجازات أصحاب الدراجات النارية في بغداد.

وكانت مديرية المرور العامة أعلنت عزمها مصادرة الدراجات غير المسجلة بجميع أنواعها بمختلف أنحاء البلاد بعد انتهاء شهر نيسان الجاري.