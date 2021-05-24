زخات مطر خفيفة الليلة.. وأجواء شديدة الحرارة بعد يومين

شفق نيوز/ توقع متنبئ جوي، يوم الاثنين، هطول زخات مطر خفيفة على مناطق واسعة من البلاد ليلاً، فيما أشار إلى دخول البلاد أجواءً شديدة الحرارة اعتباراً من الاربعاء المقبل.

وقال المتنبئ الجوي احمد التميمي في تصريح صحفي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "الاجواء غير مستقرة نهار هذا اليوم الاثنين والليلة"، مبيناً أن "توقعات بهطول زخات خفيفة من الامطار في البصرة وذي قار وميسان وديالى والسليمانية وكركوك (ومناطق من اربيل ونينوى والانبار وصلاح الدين)".

وأضاف أن "الرياح غير مستقرة على اتجاه او سرعة"، متوقعاً "نشاط الرياح الجنويية في مدينتي البصرة وميسان وذي قار ليلاً لتصل هباتها نحو 50 كم بالساعة والبحر سيكون نشط، الموج ليلاً".

وتوقع التميمي أيضاً، "هبات نشطة للرياح الشمالية الغربية ليلاً في جنوب نينوى والانبار وبغداد وصلاح الدين، لتصل هباتها الى 60 كم بالساعة مثيرة للغبار"، متوقعاً كذلك أن "تشمل النجف والديوانية وبابل وكربلاء وبادية الجنوب في وقت متأخر من الليل".

وأشار التميم إلى أن "توقعات بارتفاع درجات الحرارة تدريجياً اعتبارا من يوم الاربعاء في اغلب المدن وعودة الاجواء شديدة الحرارة نهاية الشهر الحالي مع بداية دخولنا موسم الصيف مناخياً".