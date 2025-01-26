"زخات خفيفة".. توقعات الأمطار خلال 24 ساعة المقبلة في العراق

شفق نيوز/ توقع الراصد الجوي، صادق عطية، يوم الأحد، هطول أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من البلاد خلال 24 ساعة المقبلة.

وقال عطية في تدوينة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "الأجواء ملبدة بالغيوم في مدن جنوب البلاد وغائمة جزئياً في باقي المدن مع صحو نسبي في مناطق متفرقة طبقاً لتحديثات صورة القمر الاصطناعي الملتقطة مساء الأحد".

وأضاف، أن "هناك فرصاً واردة لهطول زخات خفيفة من الأمطار خلال 24 ساعة المقبلة في (غرب الأنبار مع توقعات ببعض الغزارة على فترات في مناطق محدودة) والبصرة وغرب السماوة وشمال أربيل والسليمانية، وفرص ضعيفة في شرق مدن (ميسان وواسط وديالى)".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت هيئة الأنواء الجوية العراقية، عن توقعاتها لحالة الطقس في الأيام المقبلة، مشيرة إلى احتمالية هطول أمطار غزيرة يوم غد الاثنين.

وأوضح بيان صادر عن الهيئة، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن الطقس غداً الاثنين سيشهد سماءً غائمة جزئياً إلى غائمة، مع تساقط أمطار متفرقة في المناطق الجنوبية والأجزاء الغربية من المنطقة الوسطى.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة ستبقى قريبة من مستويات اليوم في جميع أنحاء البلاد.

وبينت الهيئة أن درجات الحرارة العظمى ليوم غد ستتوزع على النحو التالي: 15 درجة في دهوك، 16 درجة في أربيل، 17 درجة في نينوى، 18 درجة في بغداد وكركوك وصلاح الدين والأنبار، 13 درجة في السليمانية، و19 درجة في ديالى وواسط وبابل وكربلاء وميسان والمثنى والديوانية والنجف، كما ستسجل البصرة وذي قار 20 درجة.

وفيما يتعلق بحالة الطقس للأيام المقبلة، توقعت الهيئة أن يكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم خلال يومي الثلاثاء والأربعاء والخميس، مع استمرار درجات الحرارة عند نفس المستويات المتوقعة ليوم غد.