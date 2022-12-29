"زحام الشورجة على غير عادته" .. كساد في البضائع وقلة المرتادين بفعل الدولار (صور)

شفق نيوز / تشهد أسواق بغداد التجارية كساداً للبضائع وكثرة بالعرض مقابل قلة الطلب وعدد المتبضعين ، في ظل تخوف السكان من ارتفاع أسعار الدولار وانخفاض قيمة الدينار العراقي أمامه.

ووثقت كاميرا وكالة شفق نيوز التي تجولت في سوق الشورجة، وهو أكبر مركز اقتصادي وتجاري، في بغداد، قلة عدد المتبضعين الذين يرتادون هذا السوق، المزدحم دائماً، رغم أجواء حلول أعياد رأس السنة الميلادية والتي تشهد عادة اقبالا شديداً من المواطنين على التسوق وشراء ما يحتاجونه".

وقال تجار في الشورجة متحدثين لوكالة شفق نيوز إن "هناك كثرة بالعرض وقلة في الطلب، بسبب التذبذب الحاصل في سعر الدينار وارتفاع الدولار الذي جعل المواطن يتخوف من أي نشاط"، مبينين انهم "يدفعون ضريبة هذا التذبذب الحاصل في الاسعار".

من جهتهم قال مواطنون لوكالة شفق نيوز إن "أسعار الدولار هي من تجبرهم على الامتناع عن شراء ما يحتاجون من مواد رغم أهميتها بالنسبة اليهم لانهم لا يعلمون ماذا سيحصل بعد ذلك"، مطالبين بإيجاد حل لموضوع ارتفاع سعر الصرف للعملة الصعبة وتثبيت سعره كي يكون هناك نشاط تجاري فعلي ويعود السوق الى طبيعته مجدداً".