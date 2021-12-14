زحامات مرورية تخنق بعض المناطق في بغداد

شفق نيوز/ شهدت شوارع العاصمة العراقية بغداد، صباح اليوم الثلاثاء، اختناقات مرورية في عدد من المناطق بجانبيها الرصافة والكرخ.

وأفاد مراسلو وكالة شفق نيوز، بأن السيطرة الأمنية على جسر الجادرية المؤدي إلى منطقة الكرادة في الرصافة شهدت زحاماً مرورياً شديداً، وكذلك الطريق السريع في منطقة الدورة من جهة حي الميكانيك في الكرخ باتجاه منطقة بغداد الجديدة في صوب الرصافة.

وأشاروا إلى أن الطريق المؤدي من منطقة معسكر الرشيد إلى الزعفرانية في اختناقاً مرورياً في الرصافة، وكذلك الحال في مناطق الكرخ حيث تحتشد السيارات في نفق الشرطة وساحة اللقاء والشارع المؤدي من مركز شرطة الدورة باتجاه جسر المهدية.

كما ازدحمت حركة السيارات على الطريق السريع في منطقة البياع باتجاه جامع ام الطبول بسبب اصطفاف سيارات نقل طلبة الجامعات على جانبي الطريق.