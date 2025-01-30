زحامات بغداد تستمر بلا حلول.. دليل اختناقات اليوم

شفق نيوز/ تواصل العاصمة بغداد معاناتها من ازدحامات مرورية خانقة منذ يوم الاثنين الماضي، حيث تشهد شوارعها الرئيسية والمناطق الحيوية في المدينة زحاماً غير مسبوق استمر لليوم الخميس.

ورغم أن الزحامات أصبحت جزءاً من الحياة اليومية في بغداد، إلا أن هذه الفترة كانت استثنائية من حيث التكدس والاختناق المروري الذي طال معظم الجسور والشوارع الحيوية.

وشملت خارطة زحامات اليوم، منطقة الجسر الدوار وسريع الدورة، إلى جانب الجسور الأخرى مثل محمد القاسم، الأمانة، والعلوية، وحتى جسر الطابقين، جسر الجادرية، وجسر الصرافية، إضافة إلى جسر الجمهورية وباب المعظم، كانت جميعها تعاني من ازدحام خانق يومي.

أما الشوارع الأخرى مثل شارع المشاتل باتجاه عنتر، شارع مطار المثنى، وشارع المنصور فكانت تعاني من تكدس حركة السير بشكل مكثف، بالإضافة إلى مناطق نفق العلاوي وتقاطع المسبح وجسر الميكانيك.

مواطنو بغداد، الذين اعتادوا على الزحامات، يواجهون صعوبة بالغة في التنقل بين هذه المناطق، مما يزيد من معاناتهم اليومية ويضاعف من وقت الرحلات.

ومع استمرار هذه الأزمة، يطالب السكان بالبحث عن حلول عاجلة لتحسين الوضع المروري وتخفيف الاختناقات المستمرة.

ورغم الجهود الحكومية الرامية إلى تخفيف الأزمة عبر مشاريع الجسور والأنفاق، دعا الغراوي إلى تبني حلول أكثر شمولية، تشمل تطوير النقل العام، وتوسعة الطرق، واعتماد تقنيات ذكية لإدارة المرور، بهدف تقليل التأثيرات الاقتصادية والبيئية لهذه الظاهرة.