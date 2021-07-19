زج "مفارز مدنية" في التجمعات استعداداً للعيد في محافظة عراقية

شفق نيوز / أعلنت قيادة شرطة الأنبار، يوم الاثنين، عن الخطة الأمنية التي سيتم العمل على ضوئها خلال أيام عيد الأضحى، من بينها زج "مفارز مدنية" في التجمعات.

وقال قائد الشرطة، الفريق هادي رزيج كسار، خلال مؤتمر صحفي، حضرته وكالة شفق نيوز، "بحسب تغيرات الوضع الصحي والأمني بصورة عامة في المحافظة، ولتأمين كافة المرافق السياحية والتجمعات العامة والمقاهي والمتنزهات، تم وضع خطة أمنية شملت كل مفاصل وأقسام وزارة الداخلية وبالتنسيق مع الوكالات الأمنية وقايادات العمليات، بهدف تأمين الأماكن لأجل مرور أيام عيد الأضحى بالفرح والسرور".

وأوضح كسار، أن "الخطة التي تم إعدادها شملت مفارز الدفاع المدني مراعاة لإرتفاع درجات الحرارة التي تشهدها البلاد، بالإضافة لمراعاة ما يطرأ في البلد بشكل عام من بعض الحرائق التي حصلت بأماكن عدة".

وأضاف أن "الخطة شملت أيضاً تأمين المستشفيات العامة والمرافق الصحية كافة لأجل إبعاد الخطر عن الراقدين في المستشفيات والمراكز الصحية، وتجنب ما حصل في بعض محافظات الجنوب والعاصمة بغداد".

وأشار كسار، إلى "إشراك المفارز الخاصة من قسم K9 في بعض المرافق السياحية والأماكن التي يتوافد إليها الزوار من محافظات البلد الأخرى".

ولفت قائد شرطة الأنبار، إلى أن "كل هذه الإجراءات تم تنفيذها من أجل الحفاظ على أمن وسلامة المحافظة، إذ تضمنت الخطة أيضاً إشراك مفارز مدنية لمكافحة الإجرام والمراكز الشرطوية وزجها بالتجمعات العامة لمراقبة أي حالة مخالفة للقانون".

وتابع، "سيتم أيضاً ضمن هذه الخطة تنفيذ مذكرات القبض الصادرة بحق كل المطلوبين وفق مذكرات قضائية من أجل القضاء على الأفكار الإرهابية التي تحاول زعزعة أمن المحافظة، وسيتم أيضاً تنفيذ واجبات أمنية خارج المدن لإبعاد الفكر الإرهابي الذي يحاول دائماً تعكير صفو الأمن، ويقوم بإستغلال أيام العيد".