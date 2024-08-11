زائرُ شاب يُثير الجدل بـ"عودته للحياة" وسلطات ذي قار تكذب القصة

شفق نيوز/ أفاد شهود عيان في محافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الأحد، بتعرض زائر بصري شاب للغرق جنوبي مركز المحافظة.

وقال الشهود لوكالة شفق نيوز، إن "زائراً بصرياً يبلغ من العمر دون العشرين عاماً تعرض للغرق في ناظم گرمة حسن بناحية العكيكة، جنوبي مدينة الناصرية، مركز المحافظة".

وأوضح الشهود، أن "العديد من المواطنين نزلوا إلى النهر بحثاً عن الزائر قبل وصول القوات الأمنية المختصة، ولا يزال البحث جارياً عنه".

وفي تطور مثير، ظهرت معلومات متضاربة حول الحادث، حيث زعمت بعض الأنباء غير المؤكدة، أن الزائر عاد للحياة بعد ساعة من وفاته.

ومع ذلك، نفى مدير شرطة قضاء سوق الشيوخ العميد جبار ناهي هذه المزاعم بشكل قاطع، مؤكداً في حديثه لوكالة شفق نيوز، عدم صحة القصة، وأهمية توخي الدقة والحذر في نشر المعلومات.

وأشار ناهي إلى أن "التحقيقات مستمرة وأنه لا صحة لادعاءات عودة الزائر للحياة"، داعياً الجميع إلى "التحقق من المعلومات قبل نشرها".