زائر ثقيل يرافقه "الخير" في العراق خلال ساعات

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية العراقية، يوم السبت، توقعاتهاً لحالة الطقس في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين القادمة.

وبحسب تقرير للهيئة، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ستشهد مناطق جنوب البلاد حالياً عواصف رعدية وزخات أمطار متفاوتة الشدة، يرافقها نشاط في الرياح الهابطة المثيرة للغبار في بعض المناطق، مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية احيانا.

وتوقعت الهيئة في تقريرها، استمرار هذه الحالة الجوية على فترات خلال ساعات ليل السبت، على أن تضعف تدريجياً وتضعف مع فجر يوم الأحد، لافتة إلى أن مناطق من السليمانية واربيل وديالى ستشهد هذه الليلة هطول امطار خفيفة متفرقة.

وبشأن نهار يوم غد الأحد، أشارت الهيئة، إلى "استمرار فرص هطول زخات من الأمطار في مناطق متفرقة محدودة من مدن جنوب وشمال البلاد إضافة لديالى، واسط، والأنبار، مصحوبة بالرعد على فترات".

كما رجحت تشكل موجات من الغبار متوسط الى كثيف في غرب وشمال غرب البلاد نتيجة نشاط الرياح الشمالية إلى الشمالية الغربية، مما يستوجب اتخاذ الحيطة والحذر بسبب تدني الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق الخارجية.