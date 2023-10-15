زائر ثقيل يحط في ثلاث مدن عراقية

شفق نيوز/ توقع الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، يوم الأحد، ان تضرب موجة غبار الليلة المحافظات العراقية، مرجحاً انخفاض درجات الحرارة بدءا من يوم غد.

وقال الزيادي لوكالة شفق نيوز، إن "التوقعات تشير إلى تعرض البلاد مساء اليوم الأحد لعبور كتلة هوائية ترافقها موجة غبارية تتشكل شرقي سوريا وتتعمق هذه اولى ساعات المساء ومنتصف الليلة، وقد تؤدي في بعض الأماكن لغبار كثيف خصوصاً بمحافظات صلاح الدين وجنوب الموصل وأربيل وغربي البلاد".

وأضاف أن "الموجة الغبارية ستتحرك قبل وبعد منتصف هذه الليلة إلى باقي وسط وجنوبي البلاد مسببة غبار متوسط إلى خفيف وقد تكون أقصى جنوب البصرة ميسان اقل تأثير".

ولفت الزيادي الى ان "هناك انخفاضاً كبيراً بدرجات الحرارة غداً الإثنين بفارق سبع درجات هبوطا في محافظات البلاد كافة، عدا البصرة وميسان يكون إنخفاض بفارق ثلاث درجات".

وتابع أن "الأجواء ستكون لطيفة نهاراً وشبه شتوية في ساعات المساء"، متوقعاً أن "تكون هناك حالة مطرية ضعيفة الخميس المقبل جنوبي البلاد".