إزالة 85% من ملوحة نهر الفرات جنوبي العراق

شفق نيوز / أعلنت لجنة الأمر الديواني ٧٣ لسنة ٢٠٢١، يوم الخميس، وصول نسبة إزالة الملوحة عن نهر الفرات في الخط الممتد من الديوانية إلى ذي قار، بنسبة وصلت إلى 85٪.

وقال عضو اللجنة، صالح هادي، (مدير عام زراعة ذي قار)، لوكالة شفق نيوز، إن "لجنة الأمر الديواني ٧٣ لسنة ٢٠٢١، وبمتابعة مع دوائر وزارتي الموارد المائية والزراعة وتوجيهات الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تمكنت من افتتاح ثاني أكبر مشروع ضمن سلسلة مشاريع تحلية نهر الفرات في قضاء غماس/مبزل الشامية الشرقي (مبزل نكارة أبو حجارة)".

وأضاف هادي، أن "مشروع (مبزل الشامية الشرقي) أنجز قبل 21 عاماً ولم يستخدم منذ ذلك الوقت ولغاية افتتاحه اليوم، ومن المؤمل أن يخلص عمود نهر الفرات الواصل إلى محافظات الجنوب، من نسب الأملاح والملوثات ومياه المبازل".

وأشار المسؤول المحلي، إلى أن "نسبة ملوحة المياه الواصلة لقضاء الجبايش في محافظة ذي قار من نهر الفرات، كانت تسجل قبل أسابيع عبر الأجهزة الخاصة أكثر من ٣٠٠٠، إلا أن الحملات التي قامت بها لجنة الأمر الديواني ٧٣ لسنة ٢٠٢١ ساهمت بنزولها دون الـ٢٠٠٠"، لافتاً إلى أن "المياه التي نقلت لمبزل الشامية الشرقي، ستذهب للأهوار عبر نهر المصب العام".

وتعاني محافظات الجنوب، المطلة على نهري دجلة والفرات، اللذان يشكلان شط العرب، من ارتفاع ملحوظ بنسب الملوحة القادمة من بحر العرب (مياه الخليج)، ويعود ذلك إلى انحسار مياه النهرين من جهة خلال الأعوام الأخيرة، وعدم تطبيق مشاريع التحلية، أو زيادة إطلاقات المياه من الجانب الإيراني، وبناء السدود جنوباً من جهة أخرى.

وكانت منظمة الجبايش للسياحة والبيئة، جنوبي محافظة ذي قار، قد كشفت العام الماضي، عن تعرض الثروة السمكية لإبادة جماعية بسبب ملوحة المياه.

وأعلنت الحكومة العراقية، في 30 آيار 2022، اتخاذها "خطوات" لمعالجة الملوحة في نهر الفرات ابتداء من قضاء الشناقية في محافظة الديوانية والنجف والمثنى وصولاً إلى محافظة ذي قار جنوبي البلاد.