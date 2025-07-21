إزالة مئات البسطات المتجاوزة في أسواق الموصل

شفق نيوز- نينوى

أعلن معاون مدير بلدية الموصل في محافظة نينوى محمد الأغا، يوم الاثنين، عن تنفيذ حملة واسعة لإزالة التجاوزات وتنظيف الأسواق الشعبية في جانب الموصل الأيسر.

وقال الأغا لوكالة شفق نيوز، إن "الحملة نُفذت بالكامل في سوق شارع الروضة بمنطقة الرشيدية، فيما بلغت نسبة الإنجاز في سوق النبي يونس أكثر من 90% من الشارع الرئيسي، بالتوازي مع حملة تنظيف تم خلالها رفع 36 طناً من النفايات و5 أطنان من الأنقاض الناتجة عن إزالة البسطات، والتي بلغ عددها 773 بسطة تم تفكيكها خلال الحملة".

وأشار إلى أن "العمل جارٍ حالياً في سوق الزهراء بنسبة إنجاز تتراوح بين 30% إلى 40%، على أن تنتقل الفرق بعدها إلى سوق الجديدة، ومنطقتي السكلة وباب السراي ضمن خطة متكاملة لإعادة تنظيم الأسواق وتحسين ظروف السلامة".

وأضاف الأغا أن "بلدية الموصل شكّلت 10 لجان فرعية تغطي مختلف القطاعات البلدية، بالتنسيق مع فرق الدفاع المدني، لرصد المخالفات البنائية والمشيدات غير المرخصة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها بما ينسجم مع متطلبات السلامة العامة وحماية الأرواح والممتلكات".