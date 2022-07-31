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إزالة كيس يحتوي على "توأم" داخل أحشاء طفل عراقي

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-31T17:02:35+0000
إزالة كيس يحتوي على "توأم" داخل أحشاء طفل عراقي

شفق نيوز / شهد مستشفى الجمهوري التعليمي في محافظة نينوى، يوم الأحد، إجراء عملية لحالة نادرة على مستوى العالم، لطفل عمره سنه واحدة وجد بداخله جنين في مرحلة التكوين.

وذكر المستشفى، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "العملية كتب لها النجاح، حيث كان الطفل يعاني من انتفاخ شديد في البطن مع حرارة مرتفعة".

وأضاف أن "الطفل أدخل إلى مستشفى الجمهوري وحدة جراحة الأطفال وأجريت له عملية استكشاف البطن وتبين وجود كيس يحتوي على جنين توأم للطفل في مرحلة التكوين، وتم رفع الكيس مع الجنين بصورة كاملة وأخرج المريض متحسناً".

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