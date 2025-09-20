إزالة خطر صخري على طريق كركوك – طقطق (فيديو)

شفق نيوز– كركوك

نجح فريق هندسي متخصص، يوم السبت، في تفجير جزء من جبل "كالابار" الذي كان يشكل خطراً صخرياً على حياة المواطنين على طريق كركوك – طقطق، وفقاً لما أعلنه مدير ناحية شوان هوراز شواني، مساء اليوم.

وأوضح شواني لوكالة شفق نيوز، أن "العملية جرت بالتعاون مع فريق من المختصين الهندسيين وبدعم من جهات أمنية وخدمية عدة، لتأمين المنطقة وحماية الأهالي من أي انهيارات محتملة".

وأكد، أن "تضافر هذه الجهود المشتركة كان له الدور الحاسم في إنجاز المهمة بنجاح".

وأضاف ان "هناك الكثير من الشخصيات والجهات التي أسهمت في هذا العمل الكبير، وضربت مثالاً على التعاون بين المؤسسات لخدمة المواطنين".

ويُعتبر طريق كركوك – طقطق، من الطرق الحيوية التي يستخدمها سكان المدن والمدن الأخرى للانتقال بين كركوك والمناطق الواقعة بعد طقطق، ولاسيّما دوكان في مدينة السليمانية.