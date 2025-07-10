إزالة اكثر من الفي بحيرة أسماك متجاوزة جنوبي بغداد

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة الموارد المائية العراقية، يوم الخميس، عن إزالة أكثر من ألفي بحيرة اسماك متجاوزة على المياه في قضاء المدائن جنوبي العاصمة بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "العدد الأكبر من بحيرات الأسماك المتجاوزة تمت إزالتها بالتنسيق مع المركز الوطني لإدارة الموارد المائية، الذي يعمل على تحديد المتبقي منها تمهيداً لإزالتها بالكامل، بهدف حماية الثروة المائية وضمان توزيعها بعدالة".

وأضافت الوزارة، ان "ملاكاتها في شعبة الموارد المائية في المدائن تمكنت أيضاً من رفع وإزالة (97) مضخة تجاوز ضمن القاطع، كانت تستخدم بصورة غير قانونية، ما يؤثر سلباً على الحصص المائية المقررة للزراعة والشرب".

وأكدت الوزارة "استمرار حملاتها لإزالة جميع أشكال التجاوزات على الحصص المائية، بهدف إيصال المياه إلى جميع المستحقين بشكل عادل ومنصف".