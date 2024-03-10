رئيس هيئة النزاهة يكشف لشفق نيوز حجم المبالغ بملف حمدية الجاف: بذمتها قرابة ملياري دولار

شفق نيوز/ كشف رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون، يوم الأحد، عن حجم المبالغ الموجودة في ملف المدير العام الأسبق للمصرف العراقي للتجارة (TBI) حمدية الجاف، مؤكداً أن في ذمتها قرابة ملياري دولار، سيتم استردادها بعد حسب الملف مع دولة الإمارات.

وقال حنون، رداً على سؤال لمراسل شفق نيوز، إنه "لا نستطيع أن نحصي عدد المطلوبين لأنها نجاحات مستقبلية، لكن حالياً لدينا متهم قيد التسليم من قبل دولة الإمارات وهو نورس عبد الرزاق، مدير صحة بابل سابقاً وعليه أحكام قضائية وفي ذمته أموال تابعة للدولة، وكذلك المدانة حمدية الجاف، وعليها أحكام كثيرة تتمثل بـ17 ملف، والأموال التي بذمتها بلغت مليار و200 مليون دولار أمريكي، وأكثر من 900 مليار دينار عراقي".

ولفت حنون إلى أن "الأخوة في دولة الإمارات وعدونا بأن العمل جارٍ على حسم آخر خمسة ملفات من الملفات السبعة عشر في قضية حمدية الجاف، لغرض تسليمها"، مؤكداً أن "حسم ملف حمدية الجاف سيكون مفترق طرق مهم امام النزاهة خاصة وهو ملف معقد ويحمل الكثير من الأموال، سيضعنا أمام نجاحات أكبر مستتقبلاً".

وأوضح أن "نجاحات النزاهة في مجال الدولي تسهل مسألة استرداد أموال المتهمين، وكذلك التعاون القضائي، وإصدار الأحكام القضائية الملائمة التي تعطي هيئة النزاهة، تسهيلات لإكمال ملفات استرداد الأموال من الدول الأخرى".