رئيس هيئة النزاهة يكشف لشفق نيوز تفاصيل عشرات المطلوبين في دول الخارج: يتم التنسيق لاستردادهم

شفق نيوز/ كشفت هيئة النزاهة، يوم الاثنين، عن تشخيص 15 شخصاً من المطلوبين للنزاهة والمتواجدين خارج العراق، في حين أكد استقدام مطلوب كان مقيماً في تركيا، حكم عليه غيابياً بالسجن 7 سنوات.

وقال رئيس هيئة النزاهة محمد حنون لوكالة شفق نيوز، إن "هيئة النزاهة تنسق حاليا على استرداد أكثر من 15 متهماً تم تشخيصهم ومتواجدين في دول الخارج، وأن هناك متهم متواجد في السعودية إضافة إلى هناك متهمين آخرين في الإمارات وسوريا وتركيا ودول أخرى".

وأضاف أن "هناك 101 متهم موجود في تركيا مطلوب للعراق عن جرائم الفساد، وكان بالسابق 102 متهمين وتم استرداد أحدهم وتم استلامه مؤخرا من تركيا ويدعى أحمد الكسار، والذي كان يعمل بالمصرف الزراعي في الانبار وتم تأييد حكم غيابي بحقه لمدة 7 سنوات".

وأوضح أن "هيئة النزاهة تعمل حاليا على خطين، الأول مكافحة الفساد، وهو ما يتعلق بالعراق ما بعد 2003، والخط الآخر باعتباري رئيس صندوق استرداد الأموال، تعمل هيئة النزاهة على استرداد الأموال ما قبل 2003 الموجودة في عدد من الدول".

وأشار حنون إلى أن "هناك الكثير من الأموال موجودة في تركيا جزء منها يتعلق النظام السابق والجزء الآخر أموال الفساد هربت إلى الخارج ما بعد 2003".