رئيس هيئة استثمار ديالى يكشف استهداف منزله للمرة الثانية ويتهم جهات تسعى للاستحواذ على مشاريع

شفق نيوز/ كشف رئيس هيئة استثمار ديالى كريم ذياب العزاوي، يوم الخميس، تفاصيل استهداف منزله للمرة الثانية على التوالي بعبوات ناسفة خلال أسابيع.

وقال العزاوي لوكالة شفق نيوز، أن"منزله في منطقة 600 الصليخ ببغداد تعرض قبل فترة لاستهداف بعبوة ناسفة وضعت قرب مركبته الشخصية، وتكرر الحادث فجر اليوم بوضع عبوة ناسفة داخل حديقة المنزل وادى انفجارها الى اضرار مادية وترويع أُسرته".

وأضاف أن "تكرار هذه الاستهدافات باتت تحصل بعدما أحدثنا نهضة عمرانية واستثمارية في محافظة ديالى"، مردفا بالقول إن هذه الهجمات "تنفذها جهات متنفذة تريد الحصول على استثمارات بملايين الدولارات برؤوس أموال قليلة وخلافات للضوابط".

وبين العزاوي أن"الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا بالحادثة وتعمل على كشف ملابساته الآن"، داعيا الحكومة ورئاسة الوزراء الى التدخل وحماية عأُسرته من التهديدات و الاستهدافات التي يتلقاها".

بدورها استنكرت هيئة استثمار ديالى في بيان "الاعتداء و للمرة الثانية الذي وقع فجر اليوم، والذي تعرض له رئيس هيئة استثمار محافظة ديالى كريم ذياب أحمد العزاوي باستهداف منزله في محافظة بغداد بتفجير عبوة ناسفة أدت الى أضرار مادية.

وناشد البيان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ا"بالتدخل العاجل والايعاز الى الاجهزة الامنية في محافظة بغداد لمعرفة الجُناة وتقديمهم للعدالة، وإيجاد حلول لهذه الاستهدافات المتكررة التي تريد إيقاف عجلة الاستثمار في محافظة ديالى".